Upptäck den ultimata nivån av hygien med vår revolutionerande fickmopp. Med dess högabsorberande egenskaper och polyesterstöd behöver du aldrig oroa dig för direkt hudkontakt med den använda moppen. Moppen penetrerar mikroporositeten i golvet och samlar effektivt upp smuts och bakterier, vilket ger dig en skinande ren yta varje gång.Fickmoppen är inte bara enkel att använda och underhålla, den har också en längre livslängd än traditionella kardborremoppar. Ett test, utfört enligt ISO 23231 av ett specialiserat externt laboratorium, visar att Microred är skonsam mot miljön och minimerar frisättningen av mikroplaster.