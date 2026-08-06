Mikrofibermopp, Microriccio, 40 cm, gul

Öglad mikrofibermopp med fickfäste i slitstark polyester för lång livslängd.

Upptäck den ultimata nivån av hygien med vår revolutionerande fickmopp. Med dess högabsorberande egenskaper och polyesterstöd behöver du aldrig oroa dig för direkt hudkontakt med den använda moppen. Moppen penetrerar mikroporositeten i golvet och samlar effektivt upp smuts och bakterier, vilket ger dig en skinande ren yta varje gång.Fickmoppen är inte bara enkel att använda och underhålla, den har också en längre livslängd än traditionella kardborremoppar. Ett test, utfört enligt ISO 23231 av ett specialiserat externt laboratorium, visar att Microriccio är skonsam mot miljön och minimerar frisättningen av mikroplaster.

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Material 100% PET
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 95
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B) (mm) 400 / 140
Mått, förpackad (mm) 400 x 140 x 10
Mikrofibermopp, Microriccio, 40 cm, gul
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring