Mikrofibermopp, Microriccio, 40 cm, gul
Öglad mikrofibermopp med fickfäste i slitstark polyester för lång livslängd.
Upptäck den ultimata nivån av hygien med vår revolutionerande fickmopp. Med dess högabsorberande egenskaper och polyesterstöd behöver du aldrig oroa dig för direkt hudkontakt med den använda moppen. Moppen penetrerar mikroporositeten i golvet och samlar effektivt upp smuts och bakterier, vilket ger dig en skinande ren yta varje gång.Fickmoppen är inte bara enkel att använda och underhålla, den har också en längre livslängd än traditionella kardborremoppar. Ett test, utfört enligt ISO 23231 av ett specialiserat externt laboratorium, visar att Microriccio är skonsam mot miljön och minimerar frisättningen av mikroplaster.
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Material
|100% PET
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 95
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 140 x 10
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring