Blandmopp, Uni System Tris, 40 cm, vti/grön/beige
Vikbar blandmopp med tre sorters fibrer: bomull, mikrofiber och polyester.
Vikbart moppsystem med flärpar, som kan användas med press eller urvridare. Idealisk för rengöring av halkfria eller porösa ytor. Lämplig för att avlägsna ingraverad smuts. Perfekt för alla typer av ytor och smuts tack vare kombinationen av de tre fibrerna: bomull för dess absorptionsförmåga, mikrofiber för dess smutsinsamlingsförmåga och polyester för fettig smuts och låg friktion.
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Uni System
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 140 x 15
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring