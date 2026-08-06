Blandmopp, Uni System Tris, 40 cm, vti/grön/beige

Vikbar blandmopp med tre sorters fibrer: bomull, mikrofiber och polyester.

Vikbart moppsystem med flärpar, som kan användas med press eller urvridare. Idealisk för rengöring av halkfria eller porösa ytor. Lämplig för att avlägsna ingraverad smuts. Perfekt för alla typer av ytor och smuts tack vare kombinationen av de tre fibrerna: bomull för dess absorptionsförmåga, mikrofiber för dess smutsinsamlingsförmåga och polyester för fettig smuts och låg friktion.

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Uni System
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B) (mm) 400 / 140
Mått, förpackad (mm) 400 x 140 x 15
Blandmopp, Uni System Tris, 40 cm, vti/grön/beige
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring