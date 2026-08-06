Vikbart moppsystem med flärpar, som kan användas med press eller urvridare. Idealisk för rengöring av halkfria eller porösa ytor. Lämplig för att avlägsna ingraverad smuts. Perfekt för alla typer av ytor och smuts tack vare kombinationen av de tre fibrerna: bomull för dess absorptionsförmåga, mikrofiber för dess smutsinsamlingsförmåga och polyester för fettig smuts och låg friktion.