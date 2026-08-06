Bomullsmopp, Uni System, 40 cm, vit

Vikbar bomullsmopp med flärpar. Med öglor och fransar.

Vikbar bomullsmopp med flärpar. Med öglor och fransar. Kan användas med press eller urvridare. Perfekt för alla ytor och för partikelsmuts tack vare garnets höga smutsuppsamlingsförmåga.

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Uni System
Textilt material Bomullsmix
Tvätt temperatur (°C) Max. 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B) (mm) 400 / 140
Mått, förpackad (mm) 400 x 140 x 20
Bomullsmopp, Uni System, 40 cm, vit
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring