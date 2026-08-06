Bomullsmopp, Uni System, 40 cm, vit
Vikbar bomullsmopp med flärpar. Med öglor och fransar.
Vikbar bomullsmopp med flärpar. Med öglor och fransar. Kan användas med press eller urvridare. Perfekt för alla ytor och för partikelsmuts tack vare garnets höga smutsuppsamlingsförmåga.
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Uni System
|Textilt material
|Bomullsmix
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 140 x 20
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring