Mikrofibermopp,Uni Junior Soft Band, 40 cm, vit/blå

Vikbar mikrofibermopp med flärpar med gröna borstade ränder för mer aggressiv smutsborttagning.

Vikbar mikrofibermopp med flärpar med blå borstade ränder för mer aggressiv smutsborttagning. Används med press eller urvridare. Perfekt för släta eller porösa inredningsgolv med fettig smuts.

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Uni System
Material 80% PET / 20% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 / 150
Mått, förpackad (mm) 400 x 150 x 15
Mikrofibermopp,Uni Junior Soft Band, 40 cm, vit/blå
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring