Mikrofibermopp,Uni Junior Soft Band, 40 cm, vit/blå
Vikbar mikrofibermopp med flärpar med gröna borstade ränder för mer aggressiv smutsborttagning.
Vikbar mikrofibermopp med flärpar med blå borstade ränder för mer aggressiv smutsborttagning. Används med press eller urvridare. Perfekt för släta eller porösa inredningsgolv med fettig smuts.
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Uni System
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 150
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 150 x 15
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring