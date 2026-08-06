Mikrofibermopp, Uni System Microblue, 40 cm, blå
Vikbar mikrofibermopp med hög absoptionsförmåga.
Vikbart mikrofibermopp med flärpar, som kan användas med press eller urvridare. Perfekt för regelbunden rengöring av släta ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Uni System
|Material
|85% PET / 15% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 140 x 15
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring