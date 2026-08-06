Mikrofibermopp, Uni System Microblue, 40 cm, blå

Vikbar mikrofibermopp med hög absoptionsförmåga.

Vikbart mikrofibermopp med flärpar, som kan användas med press eller urvridare. Perfekt för regelbunden rengöring av släta ytor.

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Uni System
Material 85% PET / 15% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 / 140
Mått, förpackad (mm) 400 x 140 x 15
Mikrofibermopp, Uni System Microblue, 40 cm, blå
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring