Mikrofibermopp, Uni System Ultrasafe, 40 cm, blå
Vikbar mikrofibermopp med flärpar för R10/11 halkfria ytor.
Vikbart moppsystem med flärpar, som kan användas med press eller urvridare. Idealisk för rengöring av halkfria eller porösa ytor. Lämplig för att avlägsna ingraverad smuts.
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv
|Nedsmutsningsgrad
|Hög
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Uni System
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 140 x 10
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring