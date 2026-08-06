Mikrofibermopp, Uni System Ultrasafe, 40 cm, blå

Vikbar mikrofibermopp med flärpar för R10/11 halkfria ytor.

Vikbart moppsystem med flärpar, som kan användas med press eller urvridare. Idealisk för rengöring av halkfria eller porösa ytor. Lämplig för att avlägsna ingraverad smuts.

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv
Nedsmutsningsgrad Hög
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Uni System
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 / 140
Mått, förpackad (mm) 400 x 140 x 10
Mikrofibermopp, Uni System Ultrasafe, 40 cm, blå
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring