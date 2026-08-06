Microred tränger djupt in i mikroporositeten i golvet och samlar effektivt upp smuts och bakterier. Moppen är utrustad med ett högkvalitativt kardborrefäste för en långvarig och pålitlig användning. Produkten klassificeras som med låg utsläpp av mikroplaster vid tvätt (test utfört enligt ISO 23231 av ett specialiserat externt laboratorium). Analysen av den mekaniska effekten av Microred-moppen visade en borttagning av Coronavirus 229E från stålytor med 99,9% (test utfört av ett specialiserat externt laboratorium). Analysen av den mekaniska effekten av Microred-moppen visade en borttagning av upp till 96,6% av bakterierna som finns på ytan (test utfört enligt UNI EN 16615:201. Miljömärkt med EU-blomman.