Mikrofibermopp med kardborrefäste, perfekt för användning på alla ytor och för att ta bort partikeldamm. Produkten klassificeras som med låg utsläpp av mikroplaster vid tvätt (test utfört enligt ISO 23231 av ett specialiserat externt laboratorium. Analyser av mekanisk åtgärd av Microriccio-moppen visade ett avlägsnande av Coronavirus 229E från stålytor med 99,9% (test utfört av ett specialiserat externt laboratorium). Analyser av koderna 0M000707, 0M000705 och 0M000706 visade ett avlägsnande av upp till 98,79% av bakterierna som finns på ytan (test utfört av ett specialiserat externt laboratorium).