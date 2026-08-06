Mikrofibermopp, Soft Band, 40 cm, velcro, vit/blå
Mikrofibermopp med blå skrubbränder för mer aggressiv rengöring. Kardborrefäste.
Mikrofibern tränger in i golvytans mikroporositet och samlar upp smuts samt över 95% av bakterierna. Utmärkt intensiv avfettningseffekt av polyester på smuts utan att skada ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Kardborre
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 95
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 150
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 150 x 15
Användningsområden
- Golv - våt rengöring