Mikrofibermopp, Soft Band, 40 cm, velcro, vit/blå

Mikrofibermopp med blå skrubbränder för mer aggressiv rengöring. Kardborrefäste.

Mikrofibern tränger in i golvytans mikroporositet och samlar upp smuts samt över 95% av bakterierna. Utmärkt intensiv avfettningseffekt av polyester på smuts utan att skada ytor.

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Kardborre
Material 80% PET / 20% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 95
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 / 150
Mått, förpackad (mm) 400 x 150 x 15
Mikrofibermopp, Soft Band, 40 cm, velcro, vit/blå
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring