Minisvabbgarn, miljömärkt med EU-blomman

Minisvabbgarn med tjockt garn och universalgänga. Miljömärkt med EU-blomman.

Minisvabbgarn med tjockt garn och universalgänga. Miljömärkt med EU-blomman.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Material 100% bomull
Textilt material 100% bomull
Tvätt temperatur (°C) Max. 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B) (mm) 300 x 100
Mått, förpackad (mm) 300 x 100 x 100
Minisvabbgarn, miljömärkt med EU-blomman
Minisvabbgarn, miljömärkt med EU-blomman
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring