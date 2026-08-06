Utvecklad för att öka säkerheten under pågående rengöring men kan självfallet även nyttjas när risk för halka uppstår på grund av andra orsaker som spill, väderlek eller liknande. Gulfärgad för att upptäckas med lätthet. Kan vikas helt platt vid förvaring och är lätt att sätta upp. En integrerad krok gör att den kan hängas på alla typer av städvagnar vid transport. Slät yta som gör den lätt att torka av och hålla ren.