Skurblock grönt
Grönt skurblock för mångsidig djuprengöring av golv och ytor.
Kraftigt rengörande skurblock för djuprengöring av alla motståndskraftiga ytor. Mångsidig användning tack vare sin kompakta storlek och når ytor som exempelvis maskiner har svårt att komma åt. Vid golvrengöring rekommenderar vi att man använder skurblocket i kombination med en skurblockshållare och vi rengöring av övriga ytor så rekommenderar vi ett handstativ.
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PET/PA
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|250 / 120 / 20
|Mått, förpackad (mm)
|250 / 120 / 20
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring
- Yta - våt rengöring