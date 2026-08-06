Kraftigt rengörande skurblock för djuprengöring av alla motståndskraftiga ytor. Mångsidig användning tack vare sin kompakta storlek och når ytor som exempelvis maskiner har svårt att komma åt. Vid golvrengöring rekommenderar vi att man använder skurblocket i kombination med en skurblockshållare och vi rengöring av övriga ytor så rekommenderar vi ett handstativ.