Svabbhink, tvåsektionsmodell med hjul, 30L
Med två separata sektioner för vatten på 30L vardera och en användarvänlig press kommer denna svabbhink leverera en enkel våt rengöringsmetod.
Två-hinksystemet möjliggör en mer hygienisk våt rengöring och den väl tilltagna vattenmängen ger en hög avverkningsyta. Den är lätt att flytta tack vare de 80mm stora hjulen. Pressen är ergonomiskt välplaserad och hinkarna kan tömmas enkelt utan att man behöver lyfta och vända på dom. Det ger en betydligt mer ergonomisk arbetsmiljö.
Egenskaper och fördelar
Miljövänlig uppbyggnad
- Miljövänlig, hållbar och återvinningsbar gjord i polypropylene
Ergonomisk design
- Tömningssystem för ergonomisk tömning utan att behöva lyfta hinken
Hygienisk hantering
- Enkel och hygienisk tömning av smutsvatten tack vare tömningssystemet
- Förbättrat rengöringsresultat tack vare separeringen av rent och smutsigt vatten
Ergonomisk press
- Optimal placering av svabbpressen med ergonomisk utformning
Enkelt underhåll
- Släta ytor utan springor och detaljer för enkel och hygienisk rengöring
Ergonomiskt dubbelhandtag
- Ergonomiskt dubbelhandtag för enkel transport
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|580 x 380 x 910
|Mått, förpackad (mm)
|580 x 380 x 910
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring