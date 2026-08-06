Två-hinksystemet möjliggör en mer hygienisk våt rengöring och den väl tilltagna vattenmängen ger en hög avverkningsyta. Den är lätt att flytta tack vare de 80mm stora hjulen. Pressen är ergonomiskt välplaserad och hinkarna kan tömmas enkelt utan att man behöver lyfta och vända på dom. Det ger en betydligt mer ergonomisk arbetsmiljö.