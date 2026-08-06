Svabbvang, Nickita Tec
Svabbvagn med plasthandtag, färgkodad Tec-moppress, 2 färgkodade hinkar, och 80 mm hjul med stötdämpare.
Dubbel rengöringsvagn med professionell moppress. Perfekt för rengöring av medelstora till stora ytor där det är nödvändigt att skölja av moppen. Komponenter tillverkade av certifierad återvunnen plast PSV - Plastic Second Life.
Egenskaper och fördelar
Ergonomisk design
Enkel hantering
Lätt vikt och robust
- Ram i ett stycke för låg vikt och maximal robusthet
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|655 x 380 x 870
|Mått, förpackad (mm)
|665 x 380 x 870
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring