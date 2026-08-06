Städvagnen FM Expert 100/ M har en stor kapacitet med en öppen design. Den kan användas för såväl fuktiga/våta som torra städmetoder och både med förkonditionerade moppar och dukar såväl som mekaniskt med maskiner som medförs på vagnen. Städvagnen har tillräckligt med utrymme för att på ett smidigt sätt integrera exempelvis en BR 30/1 Bp eller en T 9/1 Bp. Modulen för avfallshantering kan flyttas i höjdled och har påshållare som passar olika typer och storlekar av påsar. Städredskap kan förvaras i fyra 6-liters hinkar och kan därmed separeras för olika ytor och ändamål. En 16-liters utdragbar förvaringslåda kan placeras så den passar utförandet och är lämplig för alla sorters städredskap. FlexiLink kopplingarna möjliggör kompakt integrering av moppsystem och andra städredskap. En krok ingår för att hänga en varningsskylt på eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Fästen och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål.