FM Expert 100/ W är en stor och öppen städvagn för effektiv använding i på större städuppdrag. Den har ett justerbart dubbelhinksystem med tillhörande press. Om du avlängsnar hinkarna och pressen kan du istället använda ytan för att integrera en maskin i städvagnen. Avfallsmodulen kan justeras i höjdled enligt önskemål och påshållaren passar alla storlekar av påsar. Städredskap kan förvaras i fyra 6-liters hinkar och kan därmed separeras för olika ytor och ändamål. En 16-liters uttragsbar låda kan placeras för att passa alla förhållanden och önskemål och ger ett stort utrymme för ytterligare städredskap. Hållarna som ingår möjliggör kompakt integrering av moppsystem och andra städredskap. En krok ingår för att hänga en varningsskylt på eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Hållare och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål.