Utformningen och designen av vagnen samt den utökade basplattan gör den stora städvagnen FM ExpertPro 100/ P ypperlig för rengöring av hygienkänsliga ytor och för användning med förimpregnerade system. Avfallsmodulen kan justeras i höjdled enligt önskemål och påshållaren passar alla storlekar av påsar. Städredskap kan förvaras i fyra 6-liters hinkar och kan därmed separeras för olika ytor och ändamål. För ytterligare förvaring har städvagnen även två ytterligare lådor som erbjuder 16 respektive 32 liters förvaringsmöjligheter. Maskiner som EB 30/1 Bp Li-Ion kan enkelt medföras fastsatt med hjälp av ett FlexoLink fäste på vagnens utsida. FlexoLink XL kan användas för att medföra en varningsskylt eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Dörrarna har praktiska ytor för klistermärken och liknande profilering och dörrarna som öppnas genom ett lätt tryck kan anpassas för såväl höger- som vänsterhänta lokalvårdare. Två stycken låsbara hjul möjliggör att parkera städvagnen även i lutning. De justerbara FlexoGrip handtagen förhindrar onödig påfrestning på handleder och axlar när man förflyttar städvagnen. FM ExpertPro 100/ P är en del av vår Value Proposition - Advanced.