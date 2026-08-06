FM ExpertPro 100/ P
FM ExpertPro 100/ P är en stor städvagn med system för förimpregnering. Avstängd yta för avfall och rikligt med yta för förvaring av rengöringsutrustning.
Utformningen och designen av vagnen samt den utökade basplattan gör den stora städvagnen FM ExpertPro 100/ P ypperlig för rengöring av hygienkänsliga ytor och för användning med förimpregnerade system. Avfallsmodulen kan justeras i höjdled enligt önskemål och påshållaren passar alla storlekar av påsar. Städredskap kan förvaras i fyra 6-liters hinkar och kan därmed separeras för olika ytor och ändamål. För ytterligare förvaring har städvagnen även två ytterligare lådor som erbjuder 16 respektive 32 liters förvaringsmöjligheter. Maskiner som EB 30/1 Bp Li-Ion kan enkelt medföras fastsatt med hjälp av ett FlexoLink fäste på vagnens utsida. FlexoLink XL kan användas för att medföra en varningsskylt eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Dörrarna har praktiska ytor för klistermärken och liknande profilering och dörrarna som öppnas genom ett lätt tryck kan anpassas för såväl höger- som vänsterhänta lokalvårdare. Två stycken låsbara hjul möjliggör att parkera städvagnen även i lutning. De justerbara FlexoGrip handtagen förhindrar onödig påfrestning på handleder och axlar när man förflyttar städvagnen. FM ExpertPro 100/ P är en del av vår Value Proposition - Advanced.
Egenskaper och fördelar
FlexoGrip: ergonomisk och justerbar i höjdled som avlastar axlar och handleder från ansträngning
Fotpedal för enkel och smidig öppning av locket till avfallsförvaringen
Helt stängd från alla sidor, perfekt vid rengöring av hygienkänsliga ytor
Lås på två hjul säkrar vagnen även vid parkering i lutning
Fästen på yttersidan av vagnen för att fästa städredskap
En stor bottenplatta erbjuder gott om plats för extra förvaring
Dörrsystem med tryck för att öppna princip ger en intuitiv och enkel hantering
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Färg
|antracit
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|42
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|48
|Mått (L × B × H) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Mått, förpackad (mm)
|1100 x 600 x 780