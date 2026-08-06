Vår största städvagn är den högkvalitativa vagnen FM ExpertPro 100/ W Tp som har en stängd design och en stor bottenplatta. Den passar ekonomisk lokalvård och har hinkar med press, en hink för rent och en för smutsigt vatten. Utan hinkar kan plattan vikas undan för att spara utrymme. Avfallsförvaringen passar alla storlekar av påsar och öppnas lätt med hjälp av en fotpedal. Städredskap kan förvaras i fyra stycken 6-liters hinkar som som separerar dom i förhållande till användningsområde. En 16-liters låda som dras ut kan placeras så den passar användarens behov på ett optimalt sätt och erbjuder ett väldigt frikostigt förvaringsutrymme. Tack vare fästen kan skaft och städredskap samt annan utrustning enkelt medföras under arbetet och dessa kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål. FlexoLink XL kan användas för att medföra en varningsskylt eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Två stycken låsbara hjul möjliggör att parkera städvagnen även i lutning. De justerbara FlexoGrip handtagen förhindrar onödig påfrestning på handleder och axlar när man förflyttar städvagnen.