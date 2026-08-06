FM ExpertPro 50/ P
FM ExpertPro 50/ P är i kompakt design och passar förimpregnering. Säkerhetsmässig med avstängd yta för hinkar och förbrukningsmaterial såväl som städutrustning och rengöringsmedel.
Den kompakta städvagnen FM ExpertPro 50/ P är särskilt lämplig för miljöer med höga krav på hygienen tack vare den stängda designen. Den är lämplig att använda när man arbetar med förimpregnerade metoder för effektiv ytavverkning. Utrustningen kan förvaras i två 6-liters hinkar och separeras beroende på rumstyp. En 16-liters utdragbar förvaringslåda kan placeras så den passar utförandet och är lämplig för alla sorters städredskap. Tack vare fästen kan skaft och städredskap samt annan utrustning enkelt medföras under arbetet. Både fästen och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål. En krok ingår för att hänga en varningsskylt på eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Två stycken låsbara hjul möjliggör att parkera städvagnen även i lutning. De justerbara FlexoGrip handtagen förhindrar onödig påfrestning på handleder och axlar när man förflyttar städvagnen. Dörrar och sidor har praktiska ytor för klistermärken och liknande profilering och dörrarna som öppnas genom ett lätt tryck kan anpassas för såväl höger- som vänsterhänta lokalvårdare.
Egenskaper och fördelar
FlexoGrip: ergonomisk och justerbar i höjdled som avlastar axlar och handleder från ansträngning
Helt stängd från alla sidor, perfekt vid rengöring av hygienkänsliga ytor
Lås på två hjul säkrar vagnen även vid parkering i lutning
Fästen på yttersidan av vagnen för att fästa städredskap
Med sina kompakta mått är städvagnen lätt att manövrera och lätt att förvara
Dörrsystem med tryck för att öppna princip ger en intuitiv och enkel hantering
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Färg
|antracit
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|28,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|35,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Mått, förpackad (mm)
|1120 x 580 x 500