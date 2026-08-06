Den kompakta städvagnen FM ExpertPro 50/ P är särskilt lämplig för miljöer med höga krav på hygienen tack vare den stängda designen. Den är lämplig att använda när man arbetar med förimpregnerade metoder för effektiv ytavverkning. Utrustningen kan förvaras i två 6-liters hinkar och separeras beroende på rumstyp. En 16-liters utdragbar förvaringslåda kan placeras så den passar utförandet och är lämplig för alla sorters städredskap. Tack vare fästen kan skaft och städredskap samt annan utrustning enkelt medföras under arbetet. Både fästen och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål. En krok ingår för att hänga en varningsskylt på eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Två stycken låsbara hjul möjliggör att parkera städvagnen även i lutning. De justerbara FlexoGrip handtagen förhindrar onödig påfrestning på handleder och axlar när man förflyttar städvagnen. Dörrar och sidor har praktiska ytor för klistermärken och liknande profilering och dörrarna som öppnas genom ett lätt tryck kan anpassas för såväl höger- som vänsterhänta lokalvårdare.