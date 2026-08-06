Den mellanstora och stängda städvagnen FM ExpertPro 50/ S har imponerande kompakt utformning och är ett utmärkt val när man arbetar med spraymetoder. Avfallsförvaringen är lätt åtkomlig och kan justeras i höjdled samt passar alla storlekar av påsar. Städredskap förvaras praktiskt och bekvämt i två 6-liters hinkar och separeras med färgkodning. En blå och en röd hink medföljer som standard men hinkar i andra färger kan köpas till och skiftas mot om detta bättre passar arbetsuppgifterna. Två stycken 16-liters utdragbara förvaringslådor kan placeras på valfritt sätt så dom på ett optimalt sätt passar användaren i vardagen. Tack vare fästen kan skaft och städredskap samt annan utrustning enkelt medföras under arbetet. Både fästen och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål. FlexoLink XL kan användas för att medföra en varningsskylt eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Två stycken låsbara hjul möjliggör att parkera städvagnen även i lutning. De justerbara FlexoGrip handtagen förhindrar onödig påfrestning på handleder och axlar när man förflyttar städvagnen.