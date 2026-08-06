FM ExpertPro 50/ S
Den mellanstora städvagnen FM ExpertPro 50/ S är för system med sprayrengöring och har en lättåtkomplig sopbehållare. Utrymmet för förvaring av utrustning och rengöringsmedel är stängt.
Den mellanstora och stängda städvagnen FM ExpertPro 50/ S har imponerande kompakt utformning och är ett utmärkt val när man arbetar med spraymetoder. Avfallsförvaringen är lätt åtkomlig och kan justeras i höjdled samt passar alla storlekar av påsar. Städredskap förvaras praktiskt och bekvämt i två 6-liters hinkar och separeras med färgkodning. En blå och en röd hink medföljer som standard men hinkar i andra färger kan köpas till och skiftas mot om detta bättre passar arbetsuppgifterna. Två stycken 16-liters utdragbara förvaringslådor kan placeras på valfritt sätt så dom på ett optimalt sätt passar användaren i vardagen. Tack vare fästen kan skaft och städredskap samt annan utrustning enkelt medföras under arbetet. Både fästen och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål. FlexoLink XL kan användas för att medföra en varningsskylt eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Två stycken låsbara hjul möjliggör att parkera städvagnen även i lutning. De justerbara FlexoGrip handtagen förhindrar onödig påfrestning på handleder och axlar när man förflyttar städvagnen.
Egenskaper och fördelar
FlexoGrip: ergonomisk och justerbar i höjdled som avlastar axlar och handleder från ansträngning
Avfallsenhet med 30° justerbarhet i höjdled för lättare tömning
Helt stängd från alla sidor, perfekt vid rengöring av hygienkänsliga ytor
Lås på två hjul säkrar vagnen även vid parkering i lutning
Fästen på yttersidan av vagnen för att fästa städredskap
Med sina kompakta mått är städvagnen lätt att manövrera och lätt att förvara
Dörrsystem med tryck för att öppna princip ger en intuitiv och enkel hantering
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Färg
|antracit
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|29
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|56,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Mått, förpackad (mm)
|1200 x 800 x 860