FM Swift 50/ P
Kompakt och lätt att förvara, FM Swift 50/ P passande ett system med förimpregnering och med höjdjusterande och nedfällbar påshållare. För maximal utrymmesbesparing i trånga städrum.
Kompakt och öppen städvagn som passar synnerligen bra för system med förimpregnerade moppar och manuella städmetoder. Modulen för avfallshantering kan flyttas i höjdled och har påshållare som passar olika typer och storlekar av påsar. Städredskap kan förvaras enkelt och säkert i dom två 6-liters hinkarna och separeras färgkodat beroende på användningsområde exempelvis blå för oproblematiska ytor och röd för ytor med höga hygienkrav såsom toaletter och motsvarande. Tack vare FlexiLink systemet kan fästen för skaft och annan utrustning enkelt och smidigt integreras på lämpliga platser på vagnen. En krok finns för att kunna förvara en varningsskylt eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Ytterligare fästen och krokar kan fästas vid behov exempelvis på vagnens insida.
Egenskaper och fördelar
Avfallsenhet med 30° justerbarhet i höjdled för lättare tömning
Med sina kompakta mått är städvagnen lätt att manövrera och lätt att förvara
Fästen på yttersidan av vagnen för att fästa städredskap
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Färg
|antracit
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Mått, förpackad (mm)
|796 x 584 x 371