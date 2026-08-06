Kompakt och öppen städvagn som passar synnerligen bra för system med förimpregnerade moppar och manuella städmetoder. Modulen för avfallshantering kan flyttas i höjdled och har påshållare som passar olika typer och storlekar av påsar. Städredskap kan förvaras enkelt och säkert i dom två 6-liters hinkarna och separeras färgkodat beroende på användningsområde exempelvis blå för oproblematiska ytor och röd för ytor med höga hygienkrav såsom toaletter och motsvarande. Tack vare FlexiLink systemet kan fästen för skaft och annan utrustning enkelt och smidigt integreras på lämpliga platser på vagnen. En krok finns för att kunna förvara en varningsskylt eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Ytterligare fästen och krokar kan fästas vid behov exempelvis på vagnens insida.