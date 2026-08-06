Den funktionella och öppna städvagnen FM Swift 50/ W sparar verkligen på utrymmet som krävs vid användning och förvaring och passar därför väldigt trånga städförråd. Den har ett dubbelhinksystem med en press som blir en perfekt hjälp vid krävande manuella rengöringsuppgifter även då ytan är begränsad. Modulen för avfall kan flyttas upp eller ner eller helt fällas om så krävs vid förvaring. Den har passande påshållare för olika storlekar av påsar. Städredskap kan förvaras enkelt och säkert i dom två 6-liters hinkarna och separeras färgkodat beroende på användningsområde exempelvis blå för oproblematiska ytor och röd för ytor med höga hygienkrav såsom toaletter och motsvarande. Det finns också möjlighet att ha 2 til 4 flaskor rengöringsmedel istället för en av 6-liters hinkarna. FM Swift 50/ W är en del av vår Value Proposition - Standard.