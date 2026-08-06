En mycket motståndskraftig struktur som garanterar lång hållbarhet. Kan snabbt fällas ihop för att spara plats och underlätta förvaring. Påsen med dragkedja möjliggör att innehållet kan tas ut utan att behöva lyfta den, vilket minskar risken för trauma och trötthet i ryggraden. Utrustad med stötfångare för att skydda omgivningen. De jämna ytorna och avsaknaden av håligheter underlättar rengöring och garanterar en hög nivå av hygien.