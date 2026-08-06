Linnevagn, Dust Titan, 200 L
Lackad hopfällbar vagn med hjul på ø 80 mm och stötfångare, med en 200 liters påse med dragkedja.
En mycket motståndskraftig struktur som garanterar lång hållbarhet. Kan snabbt fällas ihop för att spara plats och underlätta förvaring. Påsen med dragkedja möjliggör att innehållet kan tas ut utan att behöva lyfta den, vilket minskar risken för trauma och trötthet i ryggraden. Utrustad med stötfångare för att skydda omgivningen. De jämna ytorna och avsaknaden av håligheter underlättar rengöring och garanterar en hög nivå av hygien.
Egenskaper och fördelar
Garanterad robusthet och hållbarhet.
Kan förvaras enkelt
Enkelt underhåll
Specifikationer
Tekniska data
|Kapacitet för avfallshantering (l)
|200
|Material
|Stål, förkromat
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|885 x 540 x 940
|Mått, förpackad (mm)
|885 x 540 x 940