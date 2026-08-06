Polyuretanbelag mångsidig duk med anti-kalk egenskaper för enklare borttagning av smuts och fett på blanka ytor. Idealisk för rengöring av t. ex stålytor, krom, keramik där den inte efterlämnar ränder. Tål att tvättas i diskmaskin. Finns i fyra färger för färgkodad rengöring. Absorptionsförmåga upp till 400%