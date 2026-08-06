Cloth red Scalet 33x41cm (5pcs)
Polyuretanbelag mångsidig duk med anti-kalk egenskaper för enklare borttagning av smuts och fett på blanka ytor.
Polyuretanbelag mångsidig duk med anti-kalk egenskaper för enklare borttagning av smuts och fett på blanka ytor. Idealisk för rengöring av t. ex stålytor, krom, keramik där den inte efterlämnar ränder. Tål att tvättas i diskmaskin. Finns i fyra färger för färgkodad rengöring. Absorptionsförmåga upp till 400%
Specifikationer
Tekniska data
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Material
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 300
|Antal (Del(ar))
|5
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Yta - våt rengöring