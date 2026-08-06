Cloth yellow Scalet 33x41cm (5pcs)

Polyuretanbelag mångsidig duk med anti-kalk egenskaper för enklare borttagning av smuts och fett på blanka ytor.

Polyuretanbelag mångsidig duk med anti-kalk egenskaper för enklare borttagning av smuts och fett på blanka ytor. Idealisk för rengöring av t. ex stålytor, krom, keramik där den inte efterlämnar ränder. Tål att tvättas i diskmaskin. Finns i fyra färger för färgkodad rengöring. Absorptionsförmåga upp till 400%

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Material 68% PE / 12% PA / 20% PU
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 5
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B) (mm) 380 x 380

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Cloth yellow Scalet 33x41cm (5pcs)
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Användningsområden
  • Yta - våt rengöring