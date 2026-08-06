Mångsidig ultramikrofiber nonwoven-duk, motståndskraftig och absorberande. Duk för manuell rengöring av ytor. Perfekt för alla typer av smuts och ytor. Extremt hållbar, vilket garanterar en lång livslängd. Finns i fyra färger för färgkodad rengöring. Absorptionsförmåga upp till 400%.