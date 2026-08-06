Mikrofiberduk, Everly, 40x40 cm, röd, 5p

Mångsidig ultramikrofiber nonwoven-duk, motståndskraftig och absorberande. Duk för manuell rengöring av ytor. Perfekt för alla typer av smuts och ytor.

Mångsidig ultramikrofiber nonwoven-duk, motståndskraftig och absorberande. Duk för manuell rengöring av ytor. Perfekt för alla typer av smuts och ytor. Extremt hållbar, vilket garanterar en lång livslängd. Finns i fyra färger för färgkodad rengöring. Absorptionsförmåga upp till 400%.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Material 70% PE / 30% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 95
Tvättrekommendation (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 5
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 x 400

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Mikrofiberduk, Everly, 40x40 cm, röd, 5p
Användningsområden
  • Yta - våt rengöring