Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier Material 80% PET / 20% PA Textilt material Microfiber Tvätt temperatur (°C) Max. 90 Tvättrekommendation (°C) 60 Tvättcykler¹⁾ cirka 300 Antal (Del(ar)) 5 Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,2 / 250 Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2 Mått (L × B) (mm) 400 x 400

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.