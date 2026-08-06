Mikrofiberduk, Premium 40x40 cm, gul, 5p
Slitstark och högabsorberande mikrofiberduk för alla typer av smuts och ytor. Miljömärkt med EU-blomman.
Slitstark och högabsorberande mikrofiberduk för alla typer av smuts och ytor. Miljömärkt med EU-blomman.
Specifikationer
Tekniska data
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 300
|Antal (Del(ar))
|5
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Yta - våt rengöring