Mikrofiberduk, Premium 40x40 cm, röd, 5p

Slitstark och högabsorberande mikrofiberduk för alla typer av smuts och ytor. Miljömärkt med EU-blomman.

Slitstark och högabsorberande mikrofiberduk för alla typer av smuts och ytor. Miljömärkt med EU-blomman.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Material 80% PET / 20% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 5
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,2 / 250
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B) (mm) 400 x 400

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Mikrofiberduk, Premium 40x40 cm, röd, 5p
Användningsområden
  • Yta - våt rengöring