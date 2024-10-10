Vi har tagit emot din förhandsorder

Hållbara rengöringsmedel: Från konceptet till produktion

Dagens rengöringsmedel måste uppfylla många krav. Ekologiskt hållbara processlösningar blir allt viktigare. Kärcher står inför denna utmaning i de nya kemikalie- och testlaboratorierna på anläggningen i Winnenden, Tyskland. Här kan du få en översikt över utvecklingen av hållbara rengöringsmedel.