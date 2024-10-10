Vi har tagit emot din förhandsorder

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Hållbarhet

Hållbarhet hos Kärcher

Socialt ansvar och hållbar företagsamhet har alltid varit hörnstenar i Kärchers företagskultur.

Product sustainability at Kärcher

Vad gör våra produkter hållbara

Energi- och vattenbesparande produktion med låga utsläpp och ekologiskt medvetna materialval – produkter för rengöring och skötsel ska vara hållbara på många sätt.

Cleaning agent production at Kärcher

Hållbara rengöringsmedel: Från konceptet till produktion

Dagens rengöringsmedel måste uppfylla många krav. Ekologiskt hållbara processlösningar blir allt viktigare. Kärcher står inför denna utmaning i de nya kemikalie- och testlaboratorierna på anläggningen i Winnenden, Tyskland. Här kan du få en översikt över utvecklingen av hållbara rengöringsmedel.