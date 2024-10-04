Förbeställning Sopmaskin KM 70/15 C Classic
Sopmaskin KM 70/15 C Classic
Art.nr. 1.517-111.0
Manuell sopmaskin för praktisk och effektiv sopning både inne och ute. Avverkningsgraden är 7 gånger högre än med en kvast. Praktiskt ihopfällbar för platsbesparande förvaring.
- Arbetsbredd 70 cm (inkl. sidoborste)
- Behållare 32 L
- Vikt 12,7 kg
Styckpris
Vid förorder före 1/12 2024
3.395:-
RRP 4.995:-
En pall (8st)
Vid förorder före 1/12 20244
3.195:- st.
RRP 4.995:-
Tre pall (24 st)
Vid förorder före 1/12 2024
2.995:- st.
RRP 4.995:-