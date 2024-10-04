Förbeställning Sopmaskin KM 70/15 C Classic

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Sopmaskin KM 70/15 C Classic

Art.nr. 1.517-111.0

Manuell sopmaskin för praktisk och effektiv sopning både inne och ute. Avverkningsgraden är 7 gånger högre än med en kvast. Praktiskt ihopfällbar för platsbesparande förvaring.

  • Arbetsbredd 70 cm (inkl. sidoborste)
  • Behållare 32 L
  • Vikt 12,7 kg
KM 70/15 C Classic

Styckpris
Vid förorder före 1/12 2024

3.395:-

RRP 4.995:-

1 europapall

En pall (8st)
Vid förorder före 1/12 20244

3.195:- st.

RRP 4.995:-

3 Europapall

Tre pall (24 st)
Vid förorder före 1/12 2024

2.995:- st.

RRP 4.995:-