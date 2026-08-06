Multiverktyg MT CS 250/36
Utbytbart tillbehör till vårt batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp: Grensaxen MT CS 250/36 med teleskopskaft, med kompakt design för säker och exakt trädvård, även på ställen som är svåråtkomliga från marken.
Med vår grensax MT CS 250/36 med teleskopskaft till MT 36 Bp batteridrivna multiverktyg beskär du träd från marken på ett bekvämt och oerhört säkert sätt. Verktygstillsatsen når också grenar som är svåra att komma åt. Den kompakta designen, bladlängden på 25 centimeter och sågkedjehöjden på 3/8 tum möjliggör snabba, exakta snitt vid trädunderhåll.
Egenskaper och fördelar
Automatisk kedjesmörjningMinimal underhållsinsats och lång livslängd. Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Oregon® sågkedja och styrskenaDe bästa komponenterna för bästa resultat.
Kompakt designLätt vikt för enkel hantering. Kompakt och enkel att transportera och förvara.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt, eftersom det inte finns några bensinkostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Svärd (mm)
|250
|Kedjehastighet (m/s)
|12
|Kedjemått
|1,3–0,050 mm
|Vibrationsvärde främre handtag (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Spänning (V)
|36
|Prestanda per batteriladdning (Antal kapningar)
|Max. 400 (6,0 Ah) / Max. 500 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 45 (6,0 Ah) / Max. 55 (7,5 Ah)
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3
|Mått (L × B × H) (mm)
|940 x 120 x 130
Följande ingår
- Kedjeskydd
- Svärd
- Sågkedja
Användningsområden
- Perfekt för att ta hand om unga plantor och träd. Kan även användas inom fruktodling för att öka avkastningen
- För röjning eller beskärning av höga träd och buskar
- Idealisk för säker röjning efter stormskador