Multiverktyg MT CS 250/36

Utbytbart tillbehör till vårt batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp: Grensaxen MT CS 250/36 med teleskopskaft, med kompakt design för säker och exakt trädvård, även på ställen som är svåråtkomliga från marken.

Med vår grensax MT CS 250/36 med teleskopskaft till MT 36 Bp batteridrivna multiverktyg beskär du träd från marken på ett bekvämt och oerhört säkert sätt. Verktygstillsatsen når också grenar som är svåra att komma åt. Den kompakta designen, bladlängden på 25 centimeter och sågkedjehöjden på 3/8 tum möjliggör snabba, exakta snitt vid trädunderhåll.

Egenskaper och fördelar
Multiverktyg MT CS 250/36: Automatisk kedjesmörjning
Automatisk kedjesmörjning
Minimal underhållsinsats och lång livslängd. Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Multiverktyg MT CS 250/36: Oregon® sågkedja och styrskena
Oregon® sågkedja och styrskena
De bästa komponenterna för bästa resultat.
Multiverktyg MT CS 250/36: Kompakt design
Kompakt design
Lätt vikt för enkel hantering. Kompakt och enkel att transportera och förvara.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
  • Långvarigt arbete utan ansträngning.
  • Skyddar användarens hälsa.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
  • Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
  • Skyddar miljön och användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
  • Särskilt ekonomiskt, eftersom det inte finns några bensinkostnader.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Svärd (mm) 250
Kedjehastighet (m/s) 12
Kedjemått 1,3–0,050 mm
Vibrationsvärde främre handtag (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²) 3
Spänning (V) 36
Prestanda per batteriladdning (Antal kapningar) Max. 400 (6,0 Ah) / Max. 500 (7,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 45 (6,0 Ah) / Max. 55 (7,5 Ah)
Vikt utan tillbehör (kg) 1,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 3
Mått (L × B × H) (mm) 940 x 120 x 130

Följande ingår

  • Kedjeskydd
  • Svärd
  • Sågkedja
Användningsområden
  • Perfekt för att ta hand om unga plantor och träd. Kan även användas inom fruktodling för att öka avkastningen
  • För röjning eller beskärning av höga träd och buskar
  • Idealisk för säker röjning efter stormskador
Tillbehör
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