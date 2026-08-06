Med vår grensax MT CS 250/36 med teleskopskaft till MT 36 Bp batteridrivna multiverktyg beskär du träd från marken på ett bekvämt och oerhört säkert sätt. Verktygstillsatsen når också grenar som är svåra att komma åt. Den kompakta designen, bladlängden på 25 centimeter och sågkedjehöjden på 3/8 tum möjliggör snabba, exakta snitt vid trädunderhåll.