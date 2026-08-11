PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l

För avfettning och fosfatering i ett enda moment. Ger tillfälligt skydd mot korrosion och ger en bra grund innan målning. När det bearbetas lämnar den ett blå- och gulaktigt lager av järnfosfat.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 2
Vikt (kg) 23,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 24,4
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektivt avfettnings- och fosfateringsmedel
  • Lämnar blåaktigt gula skikt av järnfosfat
  • Skyddar pålitligt mot korrosion i flera dagar
  • Ger ett gott grundfäste för färg
  • Lätt att lagra och hantera
  • Koncentratets pH-värde ung. 2
  • Klar och färglös vätska
  • Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
  • Utan VOC
PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P234 Förvaras endast i originalförpackningen.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P406 Förvaras i korrosionsbeständig behållare / behållare med beständigt innerhölje.
Användningsområden
  • Avfettning och fosfatering
  • Ytavfettning
Tillbehör