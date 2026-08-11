PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
För avfettning och fosfatering i ett enda moment. Ger tillfälligt skydd mot korrosion och ger en bra grund innan målning. När det bearbetas lämnar den ett blå- och gulaktigt lager av järnfosfat.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|2
|Vikt (kg)
|23,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|24,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Effektivt avfettnings- och fosfateringsmedel
- Lämnar blåaktigt gula skikt av järnfosfat
- Skyddar pålitligt mot korrosion i flera dagar
- Ger ett gott grundfäste för färg
- Lätt att lagra och hantera
- Koncentratets pH-värde ung. 2
- Klar och färglös vätska
- Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Utan VOC
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P234 Förvaras endast i originalförpackningen.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P406 Förvaras i korrosionsbeständig behållare / behållare med beständigt innerhölje.
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Användningsområden
- Avfettning och fosfatering
- Ytavfettning