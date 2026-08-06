Liquid leather RM 833, 20l
Speciellt torkmedel till automattvättar för buss & lastbilar utan fordonstork. Låter vattnet rinna av över stora ytor och torkar utan fläckar och ränder. Även lämplig för högtryckstvättar.
VehiclePro Liquid Leather RM 833 är det perfekta torkmedlet för tvättsystem för kommersiella fordon utan fordonstork. Dess speciella formula bildar en sluten film av vatten som rinner av vertikala ytor utan att det bildas droppar och sedan torkar utan ränder eller fläckar – perfekt för rengöring av fordon med stora synliga ytor, som bussar. Dessutom har VehiclePro Liquid Leather RM 833 också rengöringsegenskaper på grund av sin aktiva ingrediensbas och kan därför användas som borstschampo i system med endast en doseringsenhet. Naturligtvis är de ingående ytaktiva ämnena biologiskt nedbrytbara i enlighet med EEC 648/2004.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|12
|Vikt (kg)
|20,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 240 x 390
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Användningsområden
- Rengöring av yrkesfordon
- Järnvägsfordon