RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 12
Vikt (kg) 10,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 11,3
Mått (L × B × H) (mm) 287 x 150 x 329
Produkt
  • Effektivt förtvätt till bilar och transportfordon
  • Låter effetkivt fett, olja, och insektsrester svälla och lösas upp effetkivt
  • Förbättrar i betydande grad rengöringsresultatet i de efterföljande rengöringsstegen.
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Verkar snabbt.
  • Skonsam mot material
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Bilvaxning
  • Fordonsrengöring
  • Bil/motortvätt
  • Bilar, lastbilar, cyklar
Tillbehör