RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|12
|Vikt (kg)
|10,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|287 x 150 x 329
Produkt
- Effektivt förtvätt till bilar och transportfordon
- Låter effetkivt fett, olja, och insektsrester svälla och lösas upp effetkivt
- Förbättrar i betydande grad rengöringsresultatet i de efterföljande rengöringsstegen.
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Verkar snabbt.
- Skonsam mot material
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 SUPER
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
Användningsområden
- Bilvaxning
- Fordonsrengöring
- Bil/motortvätt
- Bilar, lastbilar, cyklar