Långtidskonservering VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 från Kärcher speciellt utvecklad för automattvättar med programalternativet "Foam Polish". Den högeffektiva polishen med lotusblomsextrakt och reparationseffekt ger en högblank finish och skyddar samtidigt lacken effektivt från vägsmuts, insektsrester, surt regn, vägsalt och andra miljöpåverkningar som skadar lacken. Den fungerar tillförlitligt med alla vattenhårdheter och konserverar utan mellantorkning i upp till 6 efterföljande fordonstvättar utan att lämna rester på glasytor eller fastna i systemets tvättborstar och munstycken. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 är VDA-kompatibel, innehåller endast ytaktiva ämnen som är biologiskt nedbrytbara i enlighet med EEC 648/2004 och är dessutom fri från mineraloljor och mineralkolväten.