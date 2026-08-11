Ultrakraftig men ändå skonsam mot lacken av bilar och andra fordon: det högkoncentrerade, alkaliska förtvättsmedlet VehiclePro Klear!PreWash RM 890 för användning i automattvättar är särskilt imponerande när det utsätts för kraftig nedsmutsning orsakad av vidhäftande insektsrester, och tillförlitligt löser även fett, olja och smuts. Detta ger tvättmedlet från Kärchers Klear!line ett viktigt tillskott för utmärkta rengöringsresultat. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 är VDA-kompatibel, fungerar med alla vattenhårdheter och processvattensystem och, med en kapacitet på upp till 100 bilar per liter, är det särskilt ekonomisk att använda.