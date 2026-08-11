RM 890** 20L precleaner, 20l
Den alkaliska, VDA-kompatibla förtvätten tar bort vägsmuts, fett och klibbiga insektsrester på nästan nolltid och är lämplig för alla processvattensystem och vattenhårdheter.
Ultrakraftig men ändå skonsam mot lacken av bilar och andra fordon: det högkoncentrerade, alkaliska förtvättsmedlet VehiclePro Klear!PreWash RM 890 för användning i automattvättar är särskilt imponerande när det utsätts för kraftig nedsmutsning orsakad av vidhäftande insektsrester, och tillförlitligt löser även fett, olja och smuts. Detta ger tvättmedlet från Kärchers Klear!line ett viktigt tillskott för utmärkta rengöringsresultat. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 är VDA-kompatibel, fungerar med alla vattenhårdheter och processvattensystem och, med en kapacitet på upp till 100 bilar per liter, är det särskilt ekonomisk att använda.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|12
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,4
Produkt
- Högkoncetrerad
- Stark rengöringsförmåga men ändå skonsam mot fordonets lack
- Ger utmärkta rengöringsresultat utan ansträngning
- Effektiv vid alla olika vattenhårdheter
- Löser tillförlitligt upp fett, olja och smuts orsakat av utsläpp / föroreningar. Löser upp insektsrester på ett tillförlitligt sätt
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
- Bilar