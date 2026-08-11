RM 893** 10l drying assistance, 10l

Bryter snabbt ner vattenfilmen för att minimera pärlor på ytan och ge optimala torkningsresultat. Använd sparsamt, frostsäker (–10 °C), VDA-kompatibel.

Det mycket ekonomiska högpresterande torkmedlet VehiclePro Klear!Dry RM 893 är ett imponerande torkmedel för användning i automattvättar, eftersom den säkerställer explosivt snabb uppbrytning av vattenfilmen och därmed bästa torkresultat, oavsett vattnets hårdhet. VehiclePro Klear!Dry RM 893 är VDA-kompatibel, och med en kapacitet på 150 bilar per liter är medlet mycket ekonomiskt att använda.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 4
Vikt (kg) 9,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,5
Mått (L × B × H) (mm) 287 x 150 x 329
RM 893** 10l drying assistance, 10l
RM 893** 10l drying assistance, 10l
RM 893** 10l drying assistance, 10l
RM 893** 10l drying assistance, 10l
Användningsområden
  • Bilar
  • Rengöring av yrkesfordon
Tillbehör