Det mycket ekonomiska högpresterande torkmedlet VehiclePro Klear!Dry RM 893 är ett imponerande torkmedel för användning i automattvättar, eftersom den säkerställer explosivt snabb uppbrytning av vattenfilmen och därmed bästa torkresultat, oavsett vattnets hårdhet. VehiclePro Klear!Dry RM 893 är VDA-kompatibel, och med en kapacitet på 150 bilar per liter är medlet mycket ekonomiskt att använda.