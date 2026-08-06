RM 893** 20l drying assistance, 20l
Bryter snabbt ner vattenfilmen för att minimera pärlor på ytan och ge optimala torkningsresultat. Använd sparsamt, frostsäker (–10 °C), VDA-kompatibel.
Det mycket ekonomiska högpresterande torkmedlet VehiclePro Klear!Dry RM 893 är ett imponerande torkmedel för användning i automattvättar, eftersom den säkerställer explosivt snabb uppbrytning av vattenfilmen och därmed bästa torkresultat, oavsett vattnets hårdhet. VehiclePro Klear!Dry RM 893 är VDA-kompatibel, och med en kapacitet på 150 bilar per liter är medlet mycket ekonomiskt att använda.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|20,6
Användningsområden
- Bilar
- Rengöring av yrkesfordon