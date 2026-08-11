VehiclePro Klear!Shine RM 895 är det avancerade vaxet med långtidsskydd från Kärcher. Utvecklat för användning i automattvättar och är extremt ekonomisk med upp till 125 fordon per liter koncentrat, uppfyller vaxet även de högsta kraven. Den skapar en perfekt ytfinish med en imponerande glanseffekt – oavsett om hårt eller mjukt vatten används och utan att lämna några rester på fordonsrutor. Det högblanka konserveringsmedlet skyddar lacken vid upp till 8 efterföljande tvättar, ger en långvarig pärleffekt på färgytan för att säkerställa utmärkta torkresultat och är naturligtvis VDA-kompatibel.