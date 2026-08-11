RM 895** 10l Klear!Shine, 10l

Vehicle Care för en perfekt ytfinish med de högsta kraven, skapar en imponerande glanseffekt samt ett varaktigt skydd. VDA-kompatibel.

VehiclePro Klear!Shine RM 895 är det avancerade vaxet med långtidsskydd från Kärcher. Utvecklat för användning i automattvättar och är extremt ekonomisk med upp till 125 fordon per liter koncentrat, uppfyller vaxet även de högsta kraven. Den skapar en perfekt ytfinish med en imponerande glanseffekt – oavsett om hårt eller mjukt vatten används och utan att lämna några rester på fordonsrutor. Det högblanka konserveringsmedlet skyddar lacken vid upp till 8 efterföljande tvättar, ger en långvarig pärleffekt på färgytan för att säkerställa utmärkta torkresultat och är naturligtvis VDA-kompatibel.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 4
Vikt (kg) 9,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,9
Mått (L × B × H) (mm) 287 x 150 x 329
RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
Användningsområden
  • Bilar