RM 896** 10l Klear!Rim, 10l
Extremt kraftfull fälgrengöring för aluminium och stålfälgar. Högkoncentrerad, alkalisk och samtidigt särskilt skonsamt.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 är fälgrengöringen från Kärcher för enkel borttagning av den mest envisa smutsen under fordonstvätt. Lämpligt för användning i automattvättar. Det högkoncentrerade rengöringsmedlet från Kärcher Klear!Line tar bort rester av bromsdamm, däckslitage, kalk och vägsalt snabbt, tillförlitligt och mycket effektivt. Den materialskyddande premiumprodukten angriper inte beläggningarna på aluminium- och stålfälgar, obelagda betonggolv eller hjulhus. Dessutom är VehiclePro Klear!Rim RM 896 med en rengöringsprestanda på cirka 400 fälgar per liter mycket ekonomisk och över 90 procent biologiskt nedbrytbar – ytaktiva ämnen i enlighet med EEC 648/2004.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|13
|Vikt (kg)
|10,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|287 x 150 x 329
Produkt
- Högeffektiv fälgrengöring
- Tar effektivt bort bromsdamm, däckrester, kalkavlagringar, vägsalt och kalkfläckar
- Skonsam mot material
- Skadar inte obehandlade betonggolv eller stål ramper.
- Verkar snabbt.
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Över 90 % biologiskt nedbrytbart
- NTA-fri
- Högkoncetrerad
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
- Fälgrengöring