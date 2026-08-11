VehiclePro Klear!Rim RM 896 är fälgrengöringen från Kärcher för enkel borttagning av den mest envisa smutsen under fordonstvätt. Lämpligt för användning i automattvättar. Det högkoncentrerade rengöringsmedlet från Kärcher Klear!Line tar bort rester av bromsdamm, däckslitage, kalk och vägsalt snabbt, tillförlitligt och mycket effektivt. Den materialskyddande premiumprodukten angriper inte beläggningarna på aluminium- och stålfälgar, obelagda betonggolv eller hjulhus. Dessutom är VehiclePro Klear!Rim RM 896 med en rengöringsprestanda på cirka 400 fälgar per liter mycket ekonomisk och över 90 procent biologiskt nedbrytbar – ytaktiva ämnen i enlighet med EEC 648/2004.