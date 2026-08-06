Spray wax cleaning agents 821, 200l

Medel för eftervaxning med högtryckstvätt. Ger fordon ett långvarigt skydd. En fläckfri yta, utan ett torkmoment, erhålls tack vare kombinationen av osmotiskt vatten och RM 821 ASF.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 200
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 4
Vikt inkl. förpackning (kg) 207
Spray wax cleaning agents 821, 200l
Spray wax cleaning agents 821, 200l
Spray wax cleaning agents 821, 200l
Spray wax cleaning agents 821, 200l
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Användningsområden
  • Bilar, lastbilar, cyklar
  • Bilar
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