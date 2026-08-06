VehiclePro Active Foam RM 812 Classic, 200l
Ett djupverkande och optiskt tilltalande skum, som skonsamt löser upp exempelvis olje- och fettavlagringar. Specielt utformat för självbetjäningstvättar och fordonstvättar.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|200
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|9
|Vikt (kg)
|205,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|226,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|580 x 580 x 970
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Rengöring av yrkesfordon
- Bilar, lastbilar, cyklar
- Bilar