VehiclePro Active Foam RM 812 Classic, 200l

Ett djupverkande och optiskt tilltalande skum, som skonsamt löser upp exempelvis olje- och fettavlagringar. Specielt utformat för självbetjäningstvättar och fordonstvättar.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 200
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 9
Vikt (kg) 205,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 226,6
Mått (L × B × H) (mm) 580 x 580 x 970
VehiclePro Active Foam RM 812 Classic, 200l
VehiclePro Active Foam RM 812 Classic, 200l
VehiclePro Active Foam RM 812 Classic, 200l
VehiclePro Active Foam RM 812 Classic, 200l
Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Rengöring av yrkesfordon
  • Bilar, lastbilar, cyklar
  • Bilar
Tillbehör