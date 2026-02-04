VehiclePro Active Foam RM 812 Classic, 20l

Ett djupverkande och optiskt tilltalande skum, som skonsamt löser upp exempelvis olje- och fettavlagringar. Specielt utformat för självbetjäningstvättar och fordonstvättar.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 9
Vikt (kg) 20,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 22,2
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 240 x 390
Produkt
  • Skumintensivt borstschampo för biltvätt
  • Löser upp olja, fett och mineralfläckar
  • Skapar ett voluminöst, glansigt och attraktivt skum
  • Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
  • Minskar i betydande grad borstarnas nedsmutsning
  • Är vaxkompatibel för att förhindra ränder på ytan av lacken
  • VDA-kompatibel
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H315 Irriterar huden.
  • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302 + P352b VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Rengöring av yrkesfordon
  • Bilar, lastbilar, cyklar
  • Bilar
