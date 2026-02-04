VehiclePro Active Foam RM 812 Classic, 20l
Ett djupverkande och optiskt tilltalande skum, som skonsamt löser upp exempelvis olje- och fettavlagringar. Specielt utformat för självbetjäningstvättar och fordonstvättar.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|9
|Vikt (kg)
|20,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 240 x 390
Produkt
- Skumintensivt borstschampo för biltvätt
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Skapar ett voluminöst, glansigt och attraktivt skum
- Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
- Minskar i betydande grad borstarnas nedsmutsning
- Är vaxkompatibel för att förhindra ränder på ytan av lacken
- VDA-kompatibel
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P302 + P352b VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Rengöring av yrkesfordon
- Bilar, lastbilar, cyklar
- Bilar