VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l

Högaktivt vaxförenligt schampo för borsttvätt i automatiska fordonstvättar. Särskilt formulerat för att minska borstarnas glidfriktion och på så vis skydda fordonets ytor.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 9
Vikt (kg) 20,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 22,3
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektivt borstschampo till tvättanläggningar för bilar och övriga fordon
  • Tar pålitligt bort fett, olja och fläckar från avgaser och insekter
  • Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
  • Minskar i betydande grad borstarnas nedsmutsning
  • Är vaxkompatibel för att förhindra ränder på ytan av lacken
  • VDA-kompatibel
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
  • NTA-fri
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H315 Irriterar huden.
  • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302 + P352b VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
Användningsområden
  • Bilar
  • Rengöring av yrkesfordon
Tillbehör