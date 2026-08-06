VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, 20l
VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, Svanenmärkt: Miljövänligt och effektivt aktivt skum. Innehållet skyddar fordonets ytor från borstarna vid tvätt.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|13
|Vikt (kg)
|20,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Skumintensivt borstschampo för biltvätt
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Skapar ett voluminöst, glansigt och attraktivt skum
- Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
- Minskar i betydande grad borstarnas nedsmutsning
- Är vaxkompatibel för att förhindra ränder på ytan av lacken
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Rengöring av yrkesfordon
- Bilar, lastbilar, cyklar
- Bilar