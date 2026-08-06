VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, 20l

VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, Svanenmärkt: Miljövänligt och effektivt aktivt skum. Innehållet skyddar fordonets ytor från borstarna vid tvätt.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 13
Vikt (kg) 20,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 22
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Skumintensivt borstschampo för biltvätt
  • Löser upp olja, fett och mineralfläckar
  • Skapar ett voluminöst, glansigt och attraktivt skum
  • Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
  • Minskar i betydande grad borstarnas nedsmutsning
  • Är vaxkompatibel för att förhindra ränder på ytan av lacken
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, 20l
VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, 20l
VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, 20l
VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, 20l
VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Rengöring av yrkesfordon
  • Bilar, lastbilar, cyklar
  • Bilar